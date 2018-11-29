В Центральный штаб ОНФ вошли Рошаль, Касперская, Тимофеева и Комиссаров

Руководящий орган ОНФ увеличился с 57 до 68 человек, а число его сопредседателей возросло с трех до пяти.

На съезде Общероссийского народного фронта, который проходит в четверг в Москве, был избран новый состав Центрального штаба. Он увеличился с 57 до 68 человек и пополнился новыми лицами. В частности, в новый состав руководящего органа ОНФ вошли директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, глава группы компаний InfoWatch Наталья Касперская, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, а также гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. С полным списком фамилий можно ознакомиться на сайте ОНФ.

— В новый состав Центрального штаба ОНФ войдут неравнодушные люди, профессионалы в своих областях, которые отстаивают интересы простых людей, болеют за результат, активно участвуют в мониторинге ситуации. Они уже проявили себя и готовы более активно включиться в работу движения, — прокомментировала Ольга Тимофеева.

Главный вопрос съезда — приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей.

Отметим, что основная часть сегодняшнего мероприятия проходит в формате антиконференции. Он не предусматривает традиционных выступлений в прениях и докладчиков, зато предполагает живое и свободное общение с модераторами на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 национальным проектам. По итогам съезда будет сформирована дорожная карта народного контроля по каждому из этих направлений.