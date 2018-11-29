Трамп не нашёл для себя серьёзных соперников на выборах президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит заслуживающих его внимания оппонентов на следующих президентских выборах, которые намечены на 2020 год. Об этом сообщает New York Post.
— На данный момент все, кого я видел, — это просто соперники мечты, — объяснил он.
Также Трамп сказал, что ему было бы интересно посоревноваться на выборах с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. Но действующий глава государства сомневается, что тот решится на участие в президентской гонке.
Ранее сообщалось, что сенатор Сандерс может принять участие в выборах президента США.
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