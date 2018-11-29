Неизвестный взял 20 человек в заложники в итальянском городе Фьюджи

20 человек оказались в заложниках в итальянском городе Фьюджи. Как сообщает телеканал Rainews24, их пленил молодой человек, который ворвался в государственное учреждение.
По последним данным, преступник уже обезврежен. Его задержали прибывшие на место ЧП сотрудники полиции.
Fiuggi, prende in ostaggio 20 studenti: arrestato 28enne : https://t.co/IczW6ZZSkH pic.twitter.com/0MXH5EJwaI— Sherlock5Stelle (@sherlock5stelle) 29 ноября 2018 г.
Предварительно установлено, что заложников захватил психически больной молодой человек. Его мотивы, как и обстоятельства происшествия, уточняются.
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