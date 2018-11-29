Неизвестный взял 20 человек в заложники в итальянском городе Фьюджи

20 человек оказались в заложниках в итальянском городе Фьюджи. Как сообщает телеканал Rainews24, их пленил молодой человек, который ворвался в государственное учреждение.

По последним данным, преступник уже обезврежен. Его задержали прибывшие на место ЧП сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что заложников захватил психически больной молодой человек. Его мотивы, как и обстоятельства происшествия, уточняются.