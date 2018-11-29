ОНФ запустит приложение для жалоб россиян по любым проблемам

Общероссийский народный фронт запустит мобильное приложение, через которое россияне смогут рассказать о проблемах в любых сферах, в том числе в медицине, экологии и образовании. Об этом журналистам сообщила сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева.

— Мы сегодня запускаем мобильное приложение, в котором каждый из вас, обычный житель страны, может зайти на площадки, которые ему интересны, — здравоохранение, образование, экология — и рассказать о проблеме, которая есть. Рассказать о том, как её нужно и можно решить, пожаловаться на то, что есть, — сказала она на съезде ОНФ.

В Москве сегодня проходит съезд ОНФ. Основным вопросом мероприятия станет исполнение майского указа Владимира Путина.