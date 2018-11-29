ОНФ предлагает объявить 2020 год в России Годом отца

Эксперты считают, что это поможет привлечь пристальное внимание к проблеме мужского здоровья. Ведь на сегодняшний день Россия занимает одно из первых мест в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста — тревожная статистика!

Общероссийский народный фронт считает необходимым объявить 2020 год Годом отца и привлечь внимание властей и населения к проблемам мужского здоровья. Такое предложение было озвучено сегодня на съезде ОНФ в Москве.

К слову, на тематической площадке съезда "Демография" озвучили пугающую статистику. На сегодняшний день Россия занимает одно из первых мест в Европе по смертности мужчин трудоспособного возраста: лишь 57% из них доживают до 65 лет. При этом разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин в прошлом году составил 10 лет (77,6 против 67,6).

Если предложение ОНФ поддержат, то в рамках Года отца можно будет проводить информационно-разъяснительную работу, акции в поддержку ведения здорового образа жизни мужчин и диспансеризацию с профилактикой репродуктивного здоровья мужчин.

— Все эти мероприятия позволят сформировать позитивный образ отцовства, сделать его модным среди молодёжи, а также привлечь внимание общества к проблеме безответственного отношения мужчин к своему здоровью, к их роли в воспитании детей и создании семьи, — комментирует модератор площадки "Демография" главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

Напомним, что главный вопрос сегодняшнего съезда — приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей.