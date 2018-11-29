Без матери, но с двумя отцами. Учёные обнаружили уникальную пчелу

По мнению австралийских учёных, речь идёт о генетической ошибке и явление не связано с эволюцией.

Учёные из Сиднейского университета впервые обнаружили в одной из колоний итальянских пчёл (Apis mellifera ligustica) пчелу, у которой не было матери, но было два отца. Об этом пишет Biology Letters.

Изначально энтомологи под руководством Бенджамина Олдройда обратили внимание на 11 особей с вероятным гинандроморфизмом (признаки разных полов в одном организме). Их матерью была матка, которая спаривалась с самцами и основала колонию естественным путём, однако в ходе изучения внешних типов и генотипа насекомых выяснилось, что у десяти пчёл оказалось по два или три отца и одна мать.

Учёные отметили, что у них сочетались как женские, так и мужские внешние признаки и генотип. У одной же самки была обнаружена аномалия — у неё не оказалось материнского ядерного генома, а только лишь два отцовских.

Отмечается, что внешне она выглядела как рабочая пчела и отличалась только необычной окраской брюшка. По мнению исследователей, её генотип мог получиться в результате слияния двух отцовских ядерных геномов. По словам одного из исследователей Сары Амидор, явление не связано с эволюцией, а является генетической ошибкой.