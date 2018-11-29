В театральной школе Табакова в Москве обнаружили тело женщины

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В театральной школе Табакова в Москве обнаружили тело женщины

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Фото: © VK/ Московская театральная школа Олега Табакова

Женщина найдена мёртвой в комнате отдыха воспитателей в здании Московской театральной школы Олега Табакова. Об этом сообщает "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, на теле женщины 1971 года рождения отсутствуют признаки насильственной смерти. По предварительной информации, у неё отказало сердце. Точную причину гибели женщины установит экспертиза. По факту случившегося СКР проводит проверку.

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