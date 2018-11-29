"Настоящий патриот". Путин подписал указ об увековечении памяти Говорухина

Лидер России отметил, что режиссёр был очень талантливым, светлым человеком с ярко выраженной гражданской позицией.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ об увековечении памяти режиссёра Станислава Говорухина. Об этом глава государства сказал на съезде ОНФ.

— Не могу не вспомнить о человеке, который много сделал для становления Общероссийского народного фронта, имея в виду Говорухина Станислава Сергеевича. Сегодня мною подписан указ об увековечивании его памяти — ну, почитаете, увидите, что предлагается сделать, — сказал российский лидер.

Глава государства пояснил, что Говорухин был очень талантливым, светлым человеком с ярко выраженной гражданской позицией.

— Он настоящий патриот нашей родины, — подытожил Путин.

Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории "Барвиха" 14 июня. По предварительным данным, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность.