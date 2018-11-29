ОНФ выявил экологические нарушения в России на 155 млрд рублей

За последние три года экспертам и активистам организации удалось инициировать открытие 700 административных и уголовных дел в отношении нарушителей в сфере экологии.

Центр общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса с марта 2015 года выявил экологические нарушения на общую сумму в 155 миллиардов рублей. Об этом стало известно сегодня на съезде ОНФ в Москве.

За это время экспертам удалось инициировать открытие 700 административных и уголовных дел в отношении нарушителей, добиться создания 36 "зелёных щитов" общей площадью в 800 тысяч гектаров и ликвидировать более 11 тысяч незаконных свалок.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология" депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отметил, что за тот же период времени доказал свою эффективность ресурс "Интерактивная карта свалок".

— Мы получили от граждан более 50 тысяч обращений по самым разным экологическим проблемам. Большинство из них связаны со свалками и незаконными рубками лесов, но в последнее время увеличивается количество сигналов и по застройке береговых линий, и по сбросу сточных вод в источники питьевого водоснабжения, и по застройке особо охраняемых природных территорий, — отметил Гутенев.

Напомним, что главный вопрос сегодняшнего съезда — приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей.