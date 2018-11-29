"Чтобы не профукать деньги". Путин просит ОНФ следить за расходами на нацпроекты

Российский президент добавил, что по каждому из направлений развития страны должен быть достигнут прорыв.

Президент РФ Владимир Путин на съезде Общероссийского народного фронта призвал его участников контролировать средства, направленные на реализацию приоритетных целей развития нашей страны. Глава государства напомнил, что на достижение этих целей выделяются большие деньги.

— Очень важно, чтобы всё это прошло должным образом и чтобы мы не профукали эти деньги, а добились бы значимых результатов, которых мы ожидаем от этих масштабных государственных вложений, — отметил лидер страны.

Глава государства пояснил, что по каждому из направлений развития страны должен быть достигнут прорыв. Владимир Путин добавил, что этого нельзя добиться без участия общественных организаций, прежде всего и ОНФ.

Как уже сообщал Лайф, главный вопрос сегодняшнего съезда — приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей.