Депутат предложила рассказывать школьникам о вреде диет

Она считает, что дети должны больше узнать о своём теле и о том, как можно следить за его состоянием.

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по образованию Ольга Ярославская предлагает сделать уроки физической культуры в школах интегрированными, включающими лекции о физиологии.

— Урок физической культуры должен быть интегрированным, сюда должны войти биология, анатомия, физиология, — сказала Ярославская Агентству городских новостей "Москва".

По её мнению, это позволит сократить вероятность получения школьниками вреда от неумелого соблюдения диет. Этой теме также нужно уделять время отдельно.

— Нет идеальных диет, они все обязательно имеют последствия. Необходимо соответствующе воспитывать детей и давать им больше двигаться, — подчеркнула замглавы комиссии.

Ранее сообщалось о смерти 18-летней девушки из Истры. Она умерла, пытаясь похудеть с помощью слабительных и мочегонных.

Напомним, Минздрав одобрил идею о бесплатном фитнесе для сотрудников крупных компаний.