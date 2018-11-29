"Надёжно и гарантированно". Путин заявил, что РФ обеспечивает свою безопасность

Ранее глава государства подчёркивал, что в стране должно быть сбалансированным развитие армии и флота.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии надёжно и гарантированно обеспечивать собственную безопасность.

— Мы надёжно и гарантированно обеспечили безопасность российского государства, — сказал Путин сегодня в Москве на съезде Общероссийского народного фронта.

Ранее глава государства заявлял, что страна обязана обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, при этом не давая втянуть себя в милитаристскую гонку.

В Кремле называли беспрецедентной программу перевооружения Российской армии.