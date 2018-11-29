"Надёжно и гарантированно". Путин заявил, что РФ обеспечивает свою безопасность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в состоянии надёжно и гарантированно обеспечивать собственную безопасность.
— Мы надёжно и гарантированно обеспечили безопасность российского государства, — сказал Путин сегодня в Москве на съезде Общероссийского народного фронта.
Ранее глава государства заявлял, что страна обязана обеспечить сбалансированное развитие армии и флота, при этом не давая втянуть себя в милитаристскую гонку.
В Кремле называли беспрецедентной программу перевооружения Российской армии.
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