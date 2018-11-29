Как в ОПК. Путин призвал совершить прорыв в гражданских отраслях

Президент РФ Владимир Путин призвал совершить прорыв в гражданских отраслях, как это было в оборонной промышленности и обеспечении безопасности. Об этом глава государства сказал на съезде Общероссийского народного фронта.

— Нужно в гражданских отраслях, в промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры сделать то, что мы с вами сделали в сфере обеспечения обороноспособности страны, сделать прорыв, — пояснил российский лидер.

На сегодняшнем съезде ОНФ обсуждаются приоритеты народного контроля за исполнением майского указа президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей.