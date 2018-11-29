Рошаль обратился к Путину с тремя просьбами

Знаменитый хирург отметил необходимость встреч главы государства с представителями фронта дважды в год.

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, который был избран сопредседателем Центрального штаба ОНФ, обратился с тремя просьбами к президенту России Владимиру Путину:

встречаться с членами ОНФ дважды в год;

проводить ежегодную коррекцию нацпроектов;

по отдельным поручениям обеспечить учёт позиций ОНФ при принятии решений.

— Это для нас очень важно, думаю, и вам будет интересно, — отметил Рошаль, говоря о необходимости встреч президента с сопредседателями фронта, его исполнительными руководителями, членами штаба, а также Центральным штабом.

Сегодня на съезде ОНФ был изменён устав движения и избраны новые сопредседатели Центрального штаба. Главный вопрос сегодняшнего съезда — приоритеты народного контроля за исполнением "майского указа" президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для граждан.

Как писал Лайф, ранее Владимир Путин попросил ОНФ следить за расходами на нацпроекты.