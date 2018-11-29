Первое издание повестей Гоголя продали на торгах Christie's за $225 тысяч

Эта книга стала самым дорогим лотом на престижном аукционе, хотя роль фаворита прочили изданию первой главы "Евгения Онегина".

Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя произвело фурор на торгах Christie’s в Лондоне. Книга, изданная в Петербурге в 1832 году, стала самым дорогим лотом на престижном аукционе. Его оценочная стоимость была превышена в три раза.

В результате первое издание знаменитого произведения ушло с молотка за 175 тысяч фунтов стерлингов (225 тысяч долларов, или 15 млн рублей), хотя первоначально оценивалось в 50–70 тысяч. Имя покупателя не раскрывается.

Отметим, что на том же аукционе ушло с молотка несколько произведений Пушкина и Достоевского. Среди них — первое отдельное издание первой главы "Евгения Онегина", которой многие эксперты прочили роль самого дорогого литературного лота, первое издание поэмы "Руслан и Людмила", а также "Записок из подполья".

Напомним, что рассказы из цикла "Вечеров" Гоголь писал в 1829–1832 годах. По сюжету же истории из жизни одного малоросского села якобы собрал и издал "пасичник Рудый Панько".