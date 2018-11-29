Первое издание повестей Гоголя продали на торгах Christie's за $225 тысяч

Первое издание "Вечеров на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя произвело фурор на торгах Christie’s в Лондоне. Книга, изданная в Петербурге в 1832 году, стала самым дорогим лотом на престижном аукционе. Его оценочная стоимость была превышена в три раза.
В результате первое издание знаменитого произведения ушло с молотка за 175 тысяч фунтов стерлингов (225 тысяч долларов, или 15 млн рублей), хотя первоначально оценивалось в 50–70 тысяч. Имя покупателя не раскрывается.
Отметим, что на том же аукционе ушло с молотка несколько произведений Пушкина и Достоевского. Среди них — первое отдельное издание первой главы "Евгения Онегина", которой многие эксперты прочили роль самого дорогого литературного лота, первое издание поэмы "Руслан и Людмила", а также "Записок из подполья".
Напомним, что рассказы из цикла "Вечеров" Гоголь писал в 1829–1832 годах. По сюжету же истории из жизни одного малоросского села якобы собрал и издал "пасичник Рудый Панько".
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