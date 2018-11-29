Путин назвал три задачи Общероссийского народного фронта

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Путин назвал три задачи Общероссийского народного фронта

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

По мнению российского лидера, при их выполнении "можно будет действительно построить страну, о которой мечтаем".

Президент РФ Владимир Путин сегодня во время посещения съезда Общероссийского народного фронта призвал его участников обратить внимание на три направления работы.

— Контроль, поддержка и участие — вот без этих направлений сделать будет ничего невозможно. Я вас призываю самым активным образом включиться в эту работу, — сказал президент.

Владимир Путин считает, что, если это будет так, "можно будет действительно построить страну, о которой мечтаем".

Также сегодня глава государства призвал совершить прорыв в гражданских отраслях как в ОПК.

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