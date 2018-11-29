Рисунки уральских школьников с ЛГБТ-парами начала проверять полиция

Сотрудники полиции Екатеринбурга изъяли 17 рисунков, которые были нарисованы детьми к конкурсу "Толерантный мир" и выставлены в школе № 115. Проверка последовала после информации СМИ о том, что на одном из плакатов были изображены ЛГБТ-пары и радуга. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по городу.
— В образовательное учреждение выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции № 15, сотрудники полиции опросили директора школы, — говорится в сообщении.
Руководитель школы пояснила, что конкурс рисунков проводился в рамках Международного дня толерантности. По итогам проверки изъятых рисунков будет принято процессуальное решение.
Вчера, 28 ноября, ряд СМИ сообщил, что в одной из уральских школ выставили плакаты с изображением геев и лесбиянок. Также были опубликованы фото рисунков с радугой — символом движения сексуальных меньшинств. Одна из работ гласила: "Мы за мир! Мы за толерантность!" В Департаменте образования заявили, что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было. Тем не менее в школе начали работать детские психологи.
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