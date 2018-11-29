Разбил стекло в онкодиспансере. В Челябинске арестовали "сына Зевса"

Нарушителем оказался местный житель 1983 года рождения. Он был задержан за мелкое хулиганство.

В Челябинске арестовали на десять суток местного жителя, который разместил в Сети видеоролик, где он с бутылкой алкоголя в руках гуляет по онкодиспансеру и называет себя "сыном Зевса". Об этом сообщила представитель УМВД России по Челябинску Светлана Калмыкова.

Как стало известно, 26 ноября мужчина пришёл в областной онкодиспансер, после чего переоделся в костюм медбрата и зашёл в палату. Там он пообщался с пациентами, а перед уходом повредил имущество учреждения — разбил стекло входной двери.

После произошедшего ролик, который мужчина снимал сам, он разместил в своей группе в соц. сети "ВКонтакте". В ходе проверки выяснилось, что нарушителем оказался местный житель 1983 года рождения. Он был задержан за мелкое хулиганство.

— В отношении правонарушителя вынесено решение об административном аресте на 10 суток, — отметила Калмыкова.

Сейчас мужчина помещён в спецприёмник.