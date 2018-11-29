Убийцу чемпиона-пауэрлифтера из Хабаровска требуют посадить на 19 лет

Изначально сообщалось, что обвиняемому Анару Аллахверанову грозило пожизненное заключение.

Анара Аллахверанова, обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва, могут посадить на 19 лет. Именно такой срок запросило для подсудимого гособвинение.

— Назначить наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничение свободы на два года, — объявил требования гособвинения прокурор во время заседания суда.

Как уже сообщал Лайф, 20 августа 2017 года пауэрлифтер Андрей Драчёв был убит неподалёку от одного из кафе, расположенных в центре Хабаровска. По версии следствия, подозреваемый не менее 21 раза ударил спортсмена, а после того, как тот перестал сопротивляться, "добил" его: нанёс ему ещё пять ударов в голову. Сам Аллахверанов сдался полиции спустя месяц. Изначально говорилось, что обвиняемому грозило пожизненное.