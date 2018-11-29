В ОНФ предложили опросить учёных по поводу их устаревшего оборудования

Эксперты напомнили, что в ближайшие шесть лет на обновление приборной базы исследовательских организаций будет направлено более 85 млрд рублей.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает опросить рядовых учёных и преподавателей вузов по поводу состояния приборной базы в научных подразделениях, а также перспективах и приоритетах обновления такого оборудования. В дальнейшем этот мониторинг предполагается проводить регулярно.

Эксперты ОНФ по поручению лидера Народного фронта, президента РФ Владимира Путина отслеживают влияние различных национальных проектов и программ на качество жизни россиян. В рамках нацпроекта "Наука" Минобрнауки поручено обновить не менее 50% приборной базы ведущих организаций, которые выполняют научные исследования и разработки. На это в ближайшие шесть лет будет направлено более 85 млрд рублей из федерального бюджета.

— Эти средства должны не только повысить производительность труда российских исследователей и преподавателей научных организаций и вузов, но и стимулировать развитие высокотехнологичной и экспортоориентированной приборостроительной отрасли в стране, — отметил модератор тематической площадки ОНФ "Наука" Пётр Меньшанов.

Он заявил о необходимости учитывать существующие риски — избегать покупки дорогостоящих и быстроустаревающих приборов, которые нужны лишь небольшому числу научных сотрудников и бесполезны для большинства. В связи с этим решения должны приниматься с учётом мнения всех сотрудников.

Для этого ОНФ предлагает в конце года опросить учёных и преподавателей вузов относительно текущего состояния приборной базы, а также о перспективах и приоритетах обновления данного оборудования.