Рошаль назвал Общероссийский народный фронт оком народа

Знаменитый педиатр рассказал, что в ОНФ проводят большую работу по экспертизе законопроектов и правительственных программ.

Общероссийский народный фронт — это око народа. Об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Сегодня он был избран сопредседателем центрального штаба ОНФ.

— Нами проводится большая работа по экспертизе законопроектов, правительственных программ. Мы имеем свою нишу. Иногда к нам обращаются, когда не находят правды ни у кого. Хочу сказать просто: ОНФ — это больше, чем ёжик в штанах, мы всё же народное око, — сказал Рошаль.

Он добавил на встрече президента РФ с членами Центрального штаба ОНФ о том, что участники фронта могут говорить главе государства правду напрямую "и не только про хорошее, но и про плохое".

— И не только говорить, но и предлагать. И не только предлагать, но и доводить до конца, — сказал Рошаль.

Он рассказал о случаях, когда чиновники прибегают "к уловкам бюрократического эпистолярного жанра", чтобы снять с учёта поручения президента.

Напомним, кроме Леонида Рошаля сегодня сопредседателями стали глава образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, гендиректор "КамАЗа" Сергей Когогин, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, ответственный секретарь ОНФ "Поисковое движение России" Елена Цунаева.

Сегодня Рошаль также обратился к главе государства с тремя просьбами.