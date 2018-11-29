"Пью только воду". Россиянин Винник объявил голодовку в греческой тюрьме

По словам подсудимого, руководство исправительного учреждения пыталось уговорить его отказаться от акции.

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, четвёртый день проводит голодовку. По словам подсудимого, ему провели медицинский осмотр только на третий день.

— Иногда кружится голова. Пью только воду, — сказал Винник журналистам. — Начальник тюрьмы вчера вызвал меня, сказал, что трудно будет голодать, может, я одумаюсь. Спрашивал, зачем "ты написал на нас жалобу, мы же тебя так хорошо принимаем".

На вопрос, много ли он потерял в весе, россиянин ответил, что не знает. Его адвокаты добавили, что заявления и документы Винника о голодовке переданы в греческие компетентные органы, занимающиеся защитой прав человека в стране.

Напомним, Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские спецслужбы обвиняют его в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. При этом Останкинский суд Москвы заочно арестовал россиянина за мошенничество в сфере компьютерной информации. Сейчас имеются решения о выдаче россиянина в США, в РФ и во Францию.