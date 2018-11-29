Книги предложили приравнять к социально значимым товарам

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Книги предложили приравнять к социально значимым товарам

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

Глава Российского книжного союза Сергей Степашин призвал подумать о том, чтобы приравнять книги к социально значимым товарам. С таким предложением он выступил на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в России.

— Замечательные книги, но посмотрите, сколько они стоят. Для большей части населения это вопрос, — пояснил своё предложение Степашин.

Заседание оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения проходит в рамках ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction.

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