Путин наградил Тимакову орденом Александра Невского

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Путин наградил Тимакову орденом Александра Невского

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Наталья Тимакова. Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Лидер страны отметил её многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность и трудовые успехи.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому бывший пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова награждается орденом Александра Невского. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, зампредседателя Внешэкономбанка награждается орденом Александра Невского за трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность.

Как уже сообщал Лайф, 6 сентября текущего года Тимакова покинула пост пресс-секретаря Медведева. На этой должности её сменил первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Олег Осипов. 12 октября стало известно, что она вошла в состав правления Внешэкономбанка.

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