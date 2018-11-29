Путин потребовал поддержать российские энергокомпании, работающие за рубежом

Также глава государства поставил задачу усилить защищённость объектов ТЭК от терактов и техногенных аварий.

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы была усилена поддержка российских энергетических компаний, которые работают за рубежом. Об этом глава государства сказал на заседании Совета безопасности России.

— Обращаю внимание на то, что нужно усилить поддержку российских компаний, действующих за рубежом, поскольку частенько в последнее время используются возможности многостороннего и глобального энергетического сотрудничества не как инструмента развития, а как инструмента сдерживания, — отметил глава государства.

Также глава государства призвал повысить защищённость объектов энергетики от террористических актов, техногенных аварий и других угроз. Это требует "мобилизации и постоянной собранности всех ответственных служб, особенно в осенне-зимний период".

По мнению президента, этого можно достичь благодаря хорошей подготовке работников, контроля за безопасностью, регулярных учений.