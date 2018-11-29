Путин призвал повысить защищённость объектов ТЭК от потенциальных терактов

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Путин призвал повысить защищённость объектов ТЭК от потенциальных терактов

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

По мнению главы государства, этого можно добиться в том числе за счёт качественной подготовки персонала.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности потребовал повысить защищённость объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от потенциальных терактов, техногенных аварий и других возможных угроз.

— ТЭК, инфраструктура в целом требуют обеспечения высочайшего уровня безопасности, мобилизации и постоянной собранности всех ответственных служб. Особенно в осенне-зимний период, — подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что усилить безопасность на объектах ядерной энергетики следует в том числе за счёт качественной подготовки персонала. Российский президент также обратил внимание на строгое соблюдение всех правил безопасности, совершенствование системы охраны и необходимость проведения различных учений и тренировок.

Ранее Владимир Путин потребовал усилить поддержку российских энергетических компаний, которые работают за рубежом.

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