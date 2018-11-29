В Германии начали расследование из-за оказавшихся в Крыму турбин Siemens

Под подозрением оказались три немецких гражданина, которых подозревают в причастности к поставкам турбин.

В Германии открыли расследование против трёх сотрудников Siemens из-за газовых турбин, которые оказались в Крыму. Следствие ведёт прокуратура Гамбурга. Об этом сообщило издание Spiegel online.

Утверждается, что фигурантами дела являются три гражданина Германии. Они работают в представительстве концерна в Санкт-Петербурге. Их подозревают в причастности к поставкам семи газовых турбин в Крым, несмотря на действующее эмбарго.

Других подробностей не приводится.

Напомним, Siemens требует от структур "Ростеха" — ОАО и ООО "Технопромэкспорт" — вернуть газовые турбины, якобы поставленные в Крым в обход санкций Евросоюза. Федерика Могерини заявила, что не видит нарушений в поставках турбин в Крым.