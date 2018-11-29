Сбербанк помешал мошенникам украсть со счетов своих клиентов 32 млрд рублей

Оказалось, что злоумышленники чаще всего ищут будущих жертв на сайтах бесплатных объявлений.

Сбербанк в текущем году с помощью системы, блокирующей подозрительные транзакции, помешал мошенникам украсть со счетов своих клиентов 32 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчёте крупнейшего российского банка о предварительных итогах работы в сфере кибербезопасности в 2018 году.

— С начала года Сбербанк спас от кибермошенников 32 миллиарда рублей средств клиентов с помощью системы фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте, — отмечается в документе.

В Сбербанке пояснили, что для хищения средств злоумышленники в 80% случаев используют методы социальной инженерии — то есть получают доступ к деньгам вкладчиков, играя на их слабостях. По данным банка, хакерам легче "взломать не ИТ-систему, а человека".

Так, 86% из всех случаев хищений с помощью методов социальной инженерии составили "самопереводы" под влиянием мошенников. Чаще всего россияне подвергаются обману на сайтах бесплатных объявлений. В банке пояснили, что злоумышленники откликаются на объявления о продаже на таких сервисах и притворяются заинтересованным покупателем. Во время разговора они просят реквизиты банковской карты якобы для оплаты продукта. При этом доверчивые граждане даже диктуют мошенникам SMS-пароли.

В Сбербанке отметили, что работающая в банке система фрод-мониторинга ежедневно анализирует 150 миллионов транзакций. Она блокирует подозрительные операции. В банке призвали не полагаться полностью на систему фрод-мониторинга, изучить правила кибербезопасности и "следовать им на уровне привычки".