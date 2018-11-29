Пакуем чемоданы. Россияне смогут ездить в Иран без виз

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Пакуем чемоданы. Россияне смогут ездить в Иран без виз

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Флаги России и Ирана. Фото: © flickr / Balkan PhotosAdam Jones

В планах — организовать пассажирское сообщение по Каспийскому морю и наладить прямые перелёты между иранской столицей и Сочи.

Москва и Тегеран рассматривают вопрос об отмене туристических виз. Об этом сообщил глава Министерства энергетики Ирана и сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Реза Ардаканиан.

По его словам, документы по этому поводу уже подписаны, осталось лишь выпустить исполнительный регламент.

Как сообщается, планируется организовать пассажирское сообщение по Каспийскому морю и наладить прямые перелёты между Тегераном и Сочи.

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