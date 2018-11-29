"Меньше политиков, больше профессионалов". Эксперты оценили обновления в ЦШ ОНФ

Политологи отмечают, что именно роль общественников поможет довести поручения президента до конца и проконтролировать, чтобы их выполнение не ограничилось "красивыми отчётами".

Эксперты позитивно оценивают новый состав Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Руководящий орган ОНФ был обновлён более чем на половину: 36 человек (или 54% вошедших в его состав) — это новые кандидатуры. Особое значение уделялось и омоложению Центрального штаба. По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, который ознакомился с полным списком лидеров движения, почти треть — это совсем молодые люди, моложе 40 лет.

— Привлечение молодых кадров — это достаточно важная тенденция, но очень важно и то, что серьёзно увеличилось представительство общественников и профессиональных сообществ и в свою очередь сократилось число политиков. Если в прошлом составе их число составляло 40%, а число общественников 60%, то сейчас пропорция изменилась: общественников уже 80%, — рассуждает Данилин.

На его взгляд, показательно, что новые назначения плотно привязаны к реализации нацпроектов. В частности, пять новых председателей ОНФ — это как раз те люди, которые будут курировать реализацию нацпроектов по заявленным направлениям.

— Рошаль будет курировать здравоохранение и активное долголетие, Когогин — бизнес и экономику, Шмелёва — образование, Цунаева — волонтёрство и добровольчество, а Комиссаров — привлечение кадров, — поясняет политолог. — Эти люди — члены команды Путина, которые очень плотно работали с ним, либо входили в избирательный штаб, либо были его доверенными лицами. В этом контексте можно сказать, что внимание к ОНФ усиливается и на него будут делать серьёзную ставку в плане контроля над губернаторами и в правительственном вопросе реализации нацпроектов.

По мнению директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова, обновления в кадровом составе руководства ОНФ перекликаются с тезисом, который на съезде фронта озвучил президент Владимир Путин.

— Российский лидер подчеркнул, что главная цель государства и общества в том, чтобы в максимально короткие сроки добиться серьёзного развития, чтобы это действительно привело к качественному изменению жизни россиян в лучшую сторону, а не ограничилось красивыми отчётами, — указывает эксперт. — В этом смысле роль общественности велика и на ОНФ возлагается непростая задача не допустить формализации этих проектов, чтобы они действительно были живые и чтобы в них участвовало максимальное количество наших граждан.

Напомним, что основная часть сегодняшнего мероприятия проходила в формате антиконференции. Он не предусматривает традиционных выступлений в прениях и докладчиков, зато предполагает живое и свободное общение с модераторами на 12 тематических площадках, которые соответствуют 12 национальным проектам. По результатам съезда, в частности, договорились запустить приложение для жалоб россиян по любым проблемам, объявить 2020 год в России Годом отца, спросить молодых родителей о необходимых мерах господдержки, а учёных — по поводу их устаревшего оборудования.