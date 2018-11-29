Порошенко заявил, что на Украине ограничат права россиян

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Порошенко заявил, что на Украине ограничат права россиян

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины. 

При этом президент заверил, что самих украинцев подобные ограничения не коснутся.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил о решении ограничить в стране права находящихся там россиян. Об этом он сказал в интервью, фрагменты которого опубликованы в Twitter.

— Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет, — заверил Порошенко.

— Для российских граждан эти ограничения будут введены. И я думаю, что это вполне оправданн​о, — добавил он.

Напомним, Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю.

Такое решение принято после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны погранслужбой ФСБ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, так стараясь успокоить сегодня украинцев в связи с введением военного положения, посоветовал им "работать, учиться, рожать" как обычно.

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