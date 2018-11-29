Нет ощущения настоящего. "Сильнейшая ведьма" раскритиковала "Битву экстрасенсов"

Ерлин призналась, что и сама раньше хотела побороться за статуэтку в виде руки, но сейчас даже не смотрит проект.

Разговоры о мошенниках и шарлатанах на шоу "Битва экстрасенсов" продолжаются не первый год. Возможность их участия нельзя исключить, но в шоу снимаются участие и те, кто умеет и действительно обладает очень сильной энергетикой. Это мнение в беседе с Лайфом выразила Елена Ерлин — парапсихолог и экстрасенс.

— Я не могу сказать, что там всё платно, те люди, которые участвуют в "Битве экстрасенсов", это в большинстве случаев те люди, которые зарекомендовали себя и до шоу. То есть они так же принимали людей, работали и в любом случае были не просто какими-то подставными актёрами. Но могу сказать, что есть, конечно, категория людей, которые вообще ничего не умеют, это чувствуется изначально... Но те, кто умеет и действительно обладает очень сильной энергетикой, там есть, — считает собеседница Лайфа.

"Сильнейшая ведьма России", как называет себя Ерлин, также допустила, что разговоры о мошенниках на скандальном шоу, которые ведутся уже не один год, небезосновательны. Но, несмотря на это, телепроект всё ещё популярен, внимание к нему не уменьшается. По словам ясновидящей, к ней приходят люди, которые побывали у бывших участников "Битвы экстрасенсов", и многие из них остались довольны. Но, как отметила экстрасенс, есть и негативные отзывы.

Ерлин заявила, что знает владельца школы экстрасенсов, которая предлагает передаче своих учеников. Личность "поставщика" участников в "Битву экстрасенсов" она раскрывать отказалась. Парапсихолог призналась, что и сама раньше хотела побороться за статуэтку в виде руки, но сейчас она даже не смотрит шоу.

— Изначально это всем было интересно и чувствовалось, что действительно все настоящие и всё настоящее, сейчас я этого не наблюдаю, — заключила ясновидящая.

Ранее Лайф писал, что участник четвёртого сезона "Битвы экстрасенсов" раскрыл секреты скандального телешоу. По его словам, место в финале шоу можно купить.