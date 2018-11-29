"Санкции — не кран". В Германии ответили Украине на просьбу надавить на Россию

Однако между тем, по словам пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта, ограничительные меры всё же могут быть введены, но только если их одобрят все страны Европы.

Германия отклонила призыв посла Украины ввести новые антироссийские санкции и направить свои военные корабли в Чёрное море в связи с провокацией в Керченском проливе. Об этом заявил пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW.

По словам Зайберта, сейчас главное — сдержанность и диалог, а отправка немецких кораблей не планируется, так как Берлин добивается от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации.

Кроме того, Германия не определилась в вопросе новых санкций против России, так как введение ограничительных мер в связи с инцидентом является "несколько поспешным".

— Санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности, — сказал представитель ФРГ.

При этом Зайберт допустил, что санкции всё же могут быть введены, но только если их одобрят все страны Евросоюза.