В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В городе включена система оповещения с использованием сирен, а в школах отменены занятия.

Администрация Новороссийска объявила в городе режим чрезвычайной ситуации из-за ураганного ветра. Он действует с 13:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

— В 12:30 в городе включена система оповещения с использованием сирен, сигнала "Внимание всем!". По решению заседания КЧС занятия в школах отменены, — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в Новороссийске ожидается ураганный ветер, порывы могут достигать 38 м/с. При этом метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в Краснодарском крае. В связи с ветром и ливнями по всему региону действует экстренное предупреждение до 30 ноября. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и избегать подтопленных участков и территорий.