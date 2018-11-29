Меркель объяснила "необходимость" антироссийских санкций

Немецкий канцлер убеждает, что европейские страны не могут закрывать глаза на действия Москвы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, зачем западные страны ввели антироссийские санкции. Она утверждает, что это нужно было для "защиты международного права".

— Мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже если они территориально расположены рядом с РФ, имеют право на своё собственное развитие, — приводит слова Меркель агентство Reuters.

Немецкий канцлер добавила, что это санкции не ради санкций. По её словам, Европа не может закрывать глаза на действия Москвы.

При этом, как сообщалось накануне, Германия и Франция выступили против ужесточения санкций в адрес России после инцидента в Керченском проливе.