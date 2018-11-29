"Нагнетают истерию". Джабаров назвал глупым предложение Киева закрыть Босфор

По мнению парламентария, идею Украины никто всерьёз даже рассматривать не будет.

Сенатор Владимир Джабаров в беседе с Лайфом назвал глупым призыв Киева закрыть Босфор для российских судов после инцидента в Керченском проливе.

Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам напомнил, что Конвенция Монтрё, на которую ссылается Украина, говорит о праве Турции закрывать проход флота странам, участвующим в вооружённом конфликте.

— Какое отношение имеет это к России? Не понятно, чего требуют украинцы. Во-первых, Россия войну никому не объявляла и ни с кем войну не вела. То, что там украинцы приняли военное положение, они могут хоть с утра до вечера принимать различные варианты, но они не в состоянии войны с Россией, — подчеркнул собеседник Лайфа.

В связи с этим, как заметил Джабаров, предложение закрыть для РФ Босфорский пролив на основании доктрины Монтрё "абсолютно не соответствует реалиям".

— Это попытка опять нагнетать истерию любой ценой, стравить мировое сообщество с Россией. Я думаю, что никто всерьёз даже рассматривать это предложение не будет, — резюмировал парламентарий.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева Москва расценила как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. После случившегося в Незалежной ввели военное положение. 29 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко призвал закрыть Босфор для российских кораблей.

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич назвал требование украинской стороны подходом к новым формам войны.