Skoda рассекретила интерьер хэтчбека, который сменит Rapid

Машина будет официально представлена в начале декабря в Тель-Авиве. Её конкурентами будут Focus и Golf.

Чешский автопроизводитель Skoda показал, как будет выглядеть салон нового пятидверного хэтчбека Scala, который придёт на смену популярной модели Rapid.

Так, автомобиль получит два дисплея. Первый — с диагональю 10,3 дюйма — отведён под приборы. Второй — на 9,2 дюйма — под информационно-развлекательную систему MIB нового поколения.

Внутреннее оформление хэтчбека будет характерно для всех будущих моделей Skoda. Там будут текстура, имитирующая кристаллы, и разные варианты обивки, в том числе из микрофибры.

Ожидается, что машину представят 6 декабря в Тель-Авиве. Главными конкурентами машины станут Ford Focus и Volkswagen Golf.

Ранее сообщалось, что Skoda выпустит конкурента Nissan Juke.