Skoda рассекретила интерьер хэтчбека, который сменит Rapid

Чешский автопроизводитель Skoda показал, как будет выглядеть салон нового пятидверного хэтчбека Scala, который придёт на смену популярной модели Rapid.
Так, автомобиль получит два дисплея. Первый — с диагональю 10,3 дюйма — отведён под приборы. Второй — на 9,2 дюйма — под информационно-развлекательную систему MIB нового поколения.
Внутреннее оформление хэтчбека будет характерно для всех будущих моделей Skoda. Там будут текстура, имитирующая кристаллы, и разные варианты обивки, в том числе из микрофибры.
Ожидается, что машину представят 6 декабря в Тель-Авиве. Главными конкурентами машины станут Ford Focus и Volkswagen Golf.
Ранее сообщалось, что Skoda выпустит конкурента Nissan Juke.
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