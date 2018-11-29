Skoda рассекретила интерьер хэтчбека, который сменит Rapid

Читайте также

Skoda рассекретила интерьер хэтчбека, который сменит Rapid

53
Машина будет официально представлена в начале декабря в Тель-Авиве. Её конкурентами будут Focus и Golf.

<p>Фото: пресс-служба Skoda</p>

Чешский автопроизводитель Skoda показал, как будет выглядеть салон нового пятидверного хэтчбека Scala, который придёт на смену популярной модели Rapid.

<p>Фото: пресс-служба Skoda</p>

Так, автомобиль получит два дисплея. Первый — с диагональю 10,3 дюйма — отведён под приборы. Второй — на 9,2 дюйма — под информационно-развлекательную систему MIB нового поколения.

<p>Фото: пресс-служба Skoda</p>

Внутреннее оформление хэтчбека будет характерно для всех будущих моделей Skoda. Там будут текстура, имитирующая кристаллы, и разные варианты обивки, в том числе из микрофибры.

<p>Фото: пресс-служба Skoda</p>

Ожидается, что машину представят 6 декабря в Тель-Авиве. Главными конкурентами машины станут Ford Focus и Volkswagen Golf.

Ранее сообщалось, что Skoda выпустит конкурента Nissan Juke.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×