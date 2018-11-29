В ЛНР заявили, что Киев активизировал ремонт военных самолётов

Подготовка воздушных судов ведётся на Николаевском авиаремонтном заводе, который входит в концерн "Укроборонпром".

Украина приступила к ремонту своих военных самолётов после введения военного положения в ряде областей Незалежной. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, подготовка воздушных судов ведётся на Николаевском авиаремонтном заводе, который входит в концерн "Укроборонпром". С 26 ноября там трудятся, не покидая предприятие, около 500 человек.

— Руководством организована посменная работа по восстановительному ремонту самолётов Ил-76 и Ил-78, а также среднему ремонту Су-24, — сказал Осадчий, ссылаясь на данные разведки.

Военный режим, как уточняет начальник пресс-службы, затронул целый ряд предприятий оборонной промышленности украинского государства.

Напомним, указ о введении военного положения в стране был утверждён накануне. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю.