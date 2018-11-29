Меркель попросила Киев проявить "умный подход" к инциденту в Чёрном море

По её мнению, возможность военного разрешения ситуации в данном случае исключена.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти Украины проявить "умный подход" к ситуации с инцидентом в Чёрном море. Об этом она сказала на 3-м Германо-украинском форуме в Берлине.

— Я намерена обсудить эту тему с российским президентом на саммите "двадцатки". Мы позаботимся об этом. Тем не менее у нас есть просьба к украинской стороне сохранять умный подход, — сказала Меркель.

Она добавила, что ситуацию можно разрешить "только разумно и только в рамках переговоров друг с другом", исключив возможность военного решения.

Напомним, накануне президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю.

Такое решение принято после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны погранслужбой ФСБ.