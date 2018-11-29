Захарова высмеяла заявление Меркель о "принципиальности" санкций

Российский дипломат припомнила Берлину заявления о "нелегальной разведывательной деятельности" и хештег #FreeSavchenko, который в Европе уже никто и не вспомнит.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала заявление Ангелы Меркель насчёт "принципиальной позиции" по антироссийским санкциям. "Принципы?! У Европы?! Какие?!" — эмоционально поинтересовалась она на странице в "Фейсбуке".

Захарова напомнила, что именно госпожу Меркель "нещадно прослушивали" американские спецслужбы. А по словам её коллег из швейцарского МИД, это и есть пример "нелегальной разведывательной деятельности", с которой Европа не будет мириться.

— И что? Что было сделано канцлером "из принципа"? Какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы "что-то" объяснить США? Сколько американских дипломатов выслано? — риторически задалась вопросом Захарова.

Ещё одной "принципиальной позицией" Берлина была ситуация с Надеждой Савченко. Представитель МИД напомнила, как европейские коллеги ежедневно сетовали на то, как та "томится в российских застенках".

— А сейчас? В застенках киевского режима Надежду Савченко смузи и фрешами никто не отпаивает. Кто-нибудь в Берлине помнит #FreeSavchenko? — интересуется российский дипломат.

Как сообщалось ранее, Германия и Франция выступили против ужесточения санкций в адрес России после инцидента в Керченском проливе. Однако, по словам пресс-секретаря федерального правительства ФРГ Штеффена Зайберта, ограничительные меры всё же могут быть введены, но только если их одобрят все страны Европы.