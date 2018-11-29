Страховщики нажились на водителях, неправильно оформляющих ДТП

Страховые компании начали массово подавать иски на клиентов и требовать, чтобы они возместили убытки за ремонт транспортных средств.

Центробанк России намерен внести поправки в закон об ОСАГО о возможности оповещения страховщика о дорожно-транспортном происшествии в электронном виде. Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на регулятор, такие меры были приняты поле того, как участились случаи мошенничества со стороны недобросовестных страховщиков.

Например, как отмечает издание, москвич Павел Султанов в 2016 года попал в небольшую аварию. Он признал себя виновным и договорился с пострадавшей стороной оформить европротокол, не вызывая инспектора. Спустя три дня он отвёз документы в офис банка, где оформлен страховой полис ОСАГО.

Однако через несколько дней он получил регрессный иск от страховщика на сумму боле 40 тысяч рублей. В нём говорилось, что водитель не предоставил извещения в течении пяти дней, тем самым нарушив законодательные нормы. Доказать свою невиновность он не смог, так как не сохранил подтверждающие документы. В этой связи ему пришлось выплатить страховщику эту сумму.

Как выяснилось, проблема коснулась тысячи автомобилей. Страховщики начали массово подавать иски на клиентов и требовать, чтобы они возместили убытки за ремонт транспортных средств.