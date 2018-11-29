Начальника саратовского ГУ МЧС отстранили от должности

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Начальника саратовского ГУ МЧС отстранили от должности

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Игорь Качев. Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Из-за превышения должностных полномочий в областном главке МЧС сотрудники ФСБ уже завели дело.

Волжский районный суд отстранил Игоря Качева от должности начальника ГУ МЧС РФ по Саратовской области. Таким образом было удовлетворено требование регионального управления ФСБ.

— Судья вынес решение об отстранении Качева от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области, — сообщили ТАСС в суде.

Ранее ФСБ возбудила дело из-за превышения должностных полномочий в областном ГУ МЧС. Был задержан сам Качев и его заместитель Алексей Власов.

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