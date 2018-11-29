Начальника саратовского ГУ МЧС отстранили от должности

Волжский районный суд отстранил Игоря Качева от должности начальника ГУ МЧС РФ по Саратовской области. Таким образом было удовлетворено требование регионального управления ФСБ.
— Судья вынес решение об отстранении Качева от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области, — сообщили ТАСС в суде.
Ранее ФСБ возбудила дело из-за превышения должностных полномочий в областном ГУ МЧС. Был задержан сам Качев и его заместитель Алексей Власов.
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