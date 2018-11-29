Столетняя красавица. В подмосковном лесу выбрали главную новогоднюю ёлку России

В честь сказочного праздника на ветвях дерева развесят несколько тысяч игрушек и больше километра гирлянд.

Главную новогоднюю ёлку России уже выбрали — в этом году Соборную площадь Кремля украсит столетняя лесная красавица из Щёлковского района Подмосковья. Об этом рассказала пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

— Ель найдена в Щёлковском районе Московской области. Ели 100 лет, высота 27 метров, диаметр 60 см, — сказала журналистам Крылова.

По её словам, дерево будет срублено 16 декабря, а 18-го приедет в Московский Кремль. Нарядить главную новогоднюю ёлку намерены в стиле "Зимний лес" — на ветвях дерева развесят несколько тысяч игрушек и больше километра гирлянд.

Традиционный детский праздник Общероссийской новогодней ёлки пройдёт в 18-й раз 26 декабря в Государственном Кремлёвском дворце. В этом году на праздник съедутся школьники из всех федеральных округов, а также из Абхазии и Южной Осетии.