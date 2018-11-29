ВАЗ изрешетили пулями. Появилось видео с места нейтрализации трёх боевиков в КБР

Федеральная служба безопасности обнародовала кадры из Кабардино-Балкарии, где были ликвидированы трое экстремистов. На видео показан автомобиль боевиков, изрешечённый пулями, и оружие, которое было у них.

Ранее сообщалось, что преступники открыли огонь по силовикам, которые хотели их остановить. Ответным огнём трое злоумышленников были ликвидированы.

По данным СКР, злоумышленники готовили убийства бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов.