ВАЗ изрешетили пулями. Появилось видео с места нейтрализации трёх боевиков в КБР

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ВАЗ изрешетили пулями. Появилось видео с места нейтрализации трёх боевиков в КБР

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Федеральная служба безопасности обнародовала кадры из Кабардино-Балкарии, где были ликвидированы трое экстремистов. На видео показан автомобиль боевиков, изрешечённый пулями, и оружие, которое было у них.

Ранее сообщалось, что преступники открыли огонь по силовикам, которые хотели их остановить. Ответным огнём трое злоумышленников были ликвидированы.

По данным СКР, злоумышленники готовили убийства бизнесменов и сотрудников правоохранительных органов.

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