"АвтоВАЗ" массово отзывает Lada 4х4 из-за возможных трещин на рулевом валу

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"АвтоВАЗ" массово отзывает Lada 4х4 из-за возможных трещин на рулевом валу

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Фото с официального сайта LADA.ru 

Проверке подлежит более трёх тысяч автомобилей, реализованных с апреля 2018 года по сегодняшний день.

Российский концерн "АвтоВАЗ" отзывает почти 3,5 тысячи машин марки Lada 4х4 из-за возможного дефекта.

— Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления, — информирует в четверг пресс-служба Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с апреля 2018 года и вплоть до сегодняшнего дня.

Изготовитель проинформирует владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Там на их "ласточке" выполнят проверку состояния вала рулевого управления и при необходимости его заменят.

Росстандарт предупреждает, что все ремонтные работы должны осуществляться бесплатно.

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