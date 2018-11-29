"АвтоВАЗ" массово отзывает Lada 4х4 из-за возможных трещин на рулевом валу

Российский концерн "АвтоВАЗ" отзывает почти 3,5 тысячи машин марки Lada 4х4 из-за возможного дефекта.
— Причиной отзыва транспортных средств является возможное наличие трещины на торце вала верхнего рулевого управления, — информирует в четверг пресс-служба Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, проданные с апреля 2018 года и вплоть до сегодняшнего дня.
Изготовитель проинформирует владельцев о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр. Там на их "ласточке" выполнят проверку состояния вала рулевого управления и при необходимости его заменят.
Росстандарт предупреждает, что все ремонтные работы должны осуществляться бесплатно.
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