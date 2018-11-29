Замначальника таможни Подмосковья задержали за взятку в 11 миллионов

По версии следствия, он обещал за эти деньги не давать хода делу в отношении одного общества с ограниченной ответственностью.

Задержан заместитель начальника Московской областной таможни ФТС России. Как сообщили в СК РФ, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере — более 11 миллионов рублей.

По версии следствия, высокопоставленный таможенник получил взятку накануне в 22:00 в одном из кафе Москвы. Сделал он это "за оказание содействия в не проведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью".

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Согласно данным на сайте Московской областной таможни, у руководителя ведомства шесть заместителей. О каком из них идёт речь, в сообщении СК РФ не говорится.

Ранее на два месяца был арестован экс-глава ЦСКА, который обвиняется в получении взяток на 23 млн.