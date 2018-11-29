Четыре жителя Кузбасса помогли избавиться от тела убитого и отделались штрафами

Четыре жителя Кемеровской области получили штрафы по 150 тысяч рублей за то, что помогли избавиться от тела мужчины, с которым они поехали в лес собирать кедровые шишки. Об этом сообщает управление СКР по региону.
Инцидент произошёл в сентябре 2017 года. Два сборщика орехов повздорили, и один из них взялся за топор. Вместе с ними была женщина, выхватившая топор и несколько раз ударившая мужчину, с которым тот конфликтовал. От полученных травм он скончался на месте.
— После этого сборщики орехов перевезли тело убитого в другое место и сожгли. Затем они собрали останки и перенесли в другое место, — говорится в сообщении СКР.
Спустя несколько дней в правоохранительные органы обратился друг погибшего и заявил о его исчезновении. Кроме того, он рассказал полицейским, куда и с кем тот поехал собирать орехи.
Четверым мужчинам назначены штрафы, а женщина приговорена к 7,5 года лишения свободы.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени