Московскую канатную дорогу дополнительно защитят от кибератак

Читайте также

Московскую канатную дорогу дополнительно защитят от кибератак

506

Фото: ©РИА Новости/Антон Денисов

Московской канатной дороге на Воробьёвых горах установят дополнительную защиту после атаки хакеров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить, — написал Собянин в "Твиттере".

Добавим, что в течение всего четверга канатная дорога была закрыта для тестирования системы безопасности.

О хакерской атаке на канатку сообщили накануне днём. Из-за киберугрозы работу канатной дороги временно приостановили.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×