Московскую канатную дорогу дополнительно защитят от кибератак

Московской канатной дороге на Воробьёвых горах установят дополнительную защиту после атаки хакеров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— В ближайшее время владельцы обещают установить дополнительную защиту и запустить, — написал Собянин в "Твиттере".
Добавим, что в течение всего четверга канатная дорога была закрыта для тестирования системы безопасности.
О хакерской атаке на канатку сообщили накануне днём. Из-за киберугрозы работу канатной дороги временно приостановили.
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