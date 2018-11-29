Трамп рассказал, когда примет окончательное решение о встрече с Путиным на G20

По мнению американского лидера, сейчас хорошее время для переговоров с российским коллегой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях G20, скорее всего, состоится. Как пишет Bloomberg, с таким заявлением он выступил перед вылетом в Аргентину.

— Я, скорее всего, проведу встречу с президентом Путиным... Сейчас хорошее время для проведения встречи, — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что примет окончательное решение относительно переговоров с президентом России на борту самолёта.

Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря в Аргентине на полях саммита "Большой двадцатки". Предполагается, что президенты России и США сначала переговорят с глазу на глаз, затем к ним присоединятся остальные члены делегаций. Ранее в Кремле заявили, что переговоры в интересах всего мира.