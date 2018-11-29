Названа сумма ущерба после пожара на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Сгорели в том числе устройство для фильтрации сточных вод, шкафы управления котлами, восемь километров кабеля.

Объединённая судостроительная корпорация оценила стоимость ремонта после пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" в 150 миллионов рублей. Об это сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

— Сухой остаток — устройство для фильтрации сточных вод, шкафы управления котлами, восемь километров кабеля и ещё некоторые вещи, которые до конца не отдефектовали. Суммарная стоимость ущерба — около 150 миллионов. Это предельная, — сказал он.

По словам Рахманова, на ледоколе произошёл объёмный взрыв, за которым последовали около двух часов горения. В деталях произошедшего сейчас разбирается специальная комиссия.

Рахманов добавил, что, когда будут подведены итоги, обращение будет направлено в адрес страховой компании.

— Будем просить страхового возмещения. Я думаю, что на сумму, собственно, ремонта. Больше 150 миллионов рублей просить не будем, — отметил глава ОСК.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал, чтобы ему лично доложили о ситуации с пожаром на ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге.